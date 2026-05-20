◇プロ野球セ・リーグDeNA4-3広島(20日、 マツダスタジアム）DeNAは宮粼敏郎選手の負傷交代の悲劇に見舞われながらも勝利をつかみ取りました。「4番・サード」でスタメン出場していた宮粼選手は初回に初球を振り抜くとボールが左膝付近に直撃。治療のためベンチ裏に下がりましたが、戻ってくることはなく勝又温史選手に交代となりました。その勝又選手が3回、2アウト2・3塁の場面でタイムリーで先制に成功。さらに