◇プロ野球セ・リーグDeNA4-3広島(20日、 マツダスタジアム）広島はDeNAに敗れました。3回、2アウト2・3塁の場面で勝又温史選手にタイムリーを放たれ先制点を献上。さらに4回にも1アウト1・3塁から蝦名達夫選手がフェンス直撃の長打を放ち1点を追加されました。雨脚が強くなったり弱くなったりとグラウンドの調子が万全でない中、5回2アウト1・2塁から菊池涼介選手と小園海斗選手が連続タイムリーで、1点差に追いつくと、6回に