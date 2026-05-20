兵庫県たつの市の住宅で遺体で見つかった母親と娘。2人の遺体には複数の刺し傷もありました。「近所でもめることがなかった」という親子に一体何があったのでしょうか。■娘の元職場従業員「仕事に関しては真面目」20日朝、閑静な住宅街に続々と姿を見せた大勢の捜査員。現場検証が行われたのは、木造2階建ての住宅です。19日、この家で暮らす親子、母の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が見つかりました。母・澄恵さ