超党派の社会保障国民会議に給付付き税額控除の制度設計のための論点整理が示され、制度を給付に一本化することなどで、各党の意見がおおむね一致しました。21日の実務者会議で示された論点整理では、給付付き税額控除について、▼勤労世代の中低所得者を対象に、個人単位で支援を行うこと、▼税額控除と給付の組み合わせではなく、所得に応じた給付に一本化して支援を行うこと、などが示されました。実務者会議の座長を務める自民