俳優・舘ひろし（７６）が２０日、都内で行われた主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開）の舞台あいさつに、西野七瀬（３１）、南野陽子（５８）、黒川想矢（１６）、真矢ミキ（６２）、宇崎竜童（８０）らと登壇した。映画スター・南条弘役の舘はクロのタキシード姿で、作品の鍵を握るマネジャー役の西野はピンク柄のワンピースで登場。舘は「私としてはこの映画の生命線だと思っていたのが西野くん演じるマネジャーの川