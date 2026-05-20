テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が１９日に放送された。タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。「タクシーが停車直前でメーター料金が上がったとき」の話題で、若槻は若手時代を回想。「昔なんかさ、お金ないとき、（メーター上がる前に）ギリギリで止まったりしない？『ここでいいです！降ります！』って」と話した。若槻は、停車直前で料金メーターが上がった場合は運転手に言うのか？