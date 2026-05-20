◇大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が大関・霧島（音羽山）との２敗同士の首位対決で寄り切られ、３敗に後退した。支度部屋では自身の攻めについて「良くなかったですね」と静かに語った。霧島ら２敗の３人を１差で追う形となり、１２日目は３敗同士の幕内・豪ノ山（武隈）と組まれた。「また明日、しっかり自分らしい相撲を取っていきたいと思います」と切り替えた。