◆パ・リーグオリックス８―３ソフトバンク（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が試合後、チーム内に故障者が相次ぐ緊急事態に言及した。宮城大弥投手が米国で左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受け、広岡大志内野手は腰椎椎間板ヘルニア摘出術を受けたと発表。「けがの多い中でも、こうやって若い子たちがでてきてくれている」と現状のメンバーの奮闘を評価した。エースの宮城はすでに米国で右肘内側側