お笑いタレントの鳥居みゆきが２０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。食事にまったく関心がないことを明かした。今回は「健康ガチ勢ＶＳ不摂生上等な女」。「不摂生上等な女」代表として出演の鳥居は「私は食に興味がないんで別になくてもいい」ときっぱり。「朝ご飯とかは大体、タバコとブラックコーヒーで済ましちゃう」と続けたところでＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「松田