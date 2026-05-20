【State of Play】 6月3日6時 配信予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS5用タイトルの新作発表や最新情報を伝える配信番組「State of Play」を6月3日6時から配信する。 今回の配信では「Marvel's Wolverine」の最新映像に加え、Insomniac Gamesの三人称視点アクションアドベンチャーの最新作などについて伝える。配信はYouTube、Twitchで実施し、YouTubeのみ日