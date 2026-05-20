◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神８×―７中日（２０日・甲子園）中日は７―０の大量リードから、まさかの逆転負けを喫した。最後は牧野が森下に一発を浴び、今季２度目のサヨナラ負け。快勝ムードから一転、最悪の負け方で３連敗を喫し、今季ワーストの借金１４に膨らんだ。６回まで無失点だった先発のマラーが７回に捕まった。２死満塁から坂本の２点打を浴び、なおも一、三塁で交代。右打者の岡城の場面で藤嶋を投入したが、左の