◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神８×―７中日（２０日・甲子園）阪神が驚異的な追い上げで今季初めてサヨナラ勝ちした。７−７の９回、森下が牧野から左翼スタンドへサヨナラの１１号ソロを放った。甲子園に歓喜の輪が広がった。まさにミラクルだった。０−７とリードされた７回、ドラフト１位・立石の甲子園初安打を起点に打線がつながり、一挙４得点。さらに８回に３点を奪い、同点に追いついた。２連勝で首位・ヤクルトに０・