【モデルプレス＝2026/05/20】乃木坂46の菅原咲月が、キャプテンに就任したことがわかった。20日、グループの公式サイトにて発表された。【写真】乃木坂46梅澤美波が語った菅原咲月の存在◆菅原咲月、キャプテン就任へ同日開催された「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」DAY2にて、菅原が4代目キャプテンを務めることが発表された。公式サイトでは「5月21日（木）に現キャプテン・梅澤美波が卒業した後に、菅原咲月へと引き継がれ