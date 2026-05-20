ドル円１５９．００近辺、ユーロドル１．１６００近辺＝ロンドン為替 ロンドン午後に入って、ドル円は159.00近辺、ユーロドルは1.1600近辺で静かに推移している。ドル指数は小幅の振幅となっており、足元では昨日のNY終値水準付近で推移している。 USD/JPY159.03EUR/USD1.1600