本日は引け後にエヌビディア＜NVDA＞の決算が予定されており、市場も注目している。ただ、同社の決算は、ＡＩに対する幅広い市場心理にとってそれほど重要ではなくなっているとの声も出ている。投資家がメモリーチップにますます注目しているためだという。 アナリストは、エヌビディアの決算はＡＩブームの初期ほど重要な意味を持たなくなったと述べている。エヌビディアが設計する強力な処理チップがより広く