タレント王林（28）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、青森県人ならでは？の体質を明かした。この日のトークテーマは生活習慣について。健康ガチ勢と、不摂生上等な女たちが、それぞれの価値観でトークバトルを繰り広げた。女優の佐藤仁美が、「お酒をいまだに飲むので。（酒量は）変わらない」と明かし、大酒飲みっぷりをアピール。すると、王林も「心からお酒が大好きで、毎日パ