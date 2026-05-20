新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。A組の勝ち点4のYOHは勝ち点6でトップのSHOに勝ち連勝を3で止めた。試合前にはSHOが若手をいたぶる。救出にきたYOHがSHOを押さえて、ロープに手錠で固定。YOHは「反則、乱入、凶器とやりたい放題でしっかり“教えて真壁先生”を見て、きょうの俺との対決は正々堂々戦え」と試合のVTRを強制的に見せていた。試合はYOHがいきなりEVIL狙いもSHOが