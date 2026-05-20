新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。B組の勝ち点2のエル・デスペラードは勝ち点2の豹に勝利し2勝2敗の五分に戻した。デスペラードが場外鉄柱攻撃。豹の左足に椅子を乗せて椅子で殴打する。リングに戻ってもデスペラードは足を集中攻撃。豹がネックブリーカーで反撃し、場外へトぺ、低空ドロップキック、デスペラードが岩石落とし、ヌメロ・ドスもロープへ。続けて、脳天砕きもカウ