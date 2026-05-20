◇プロ野球 セ・リーグ 阪神8×-7中日(20日、甲子園)阪神は投手陣が中日打線に13安打7失点と苦戦しますが、打線が終盤に追い上げをみせ7回8回で同点に。さらに9回には森下翔太選手の11号サヨナラ弾が飛び出し劇的な逆転勝利を飾りました。先発の茨木秀俊投手は、初回から先制点を献上すると2回には山本泰寛選手に1号3ランを浴び、2回4失点で降板します。その後、4番手・石黒佑弥投手が6回のマウンドに立ち、相手先発・マラー投手に