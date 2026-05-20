少しずつ…▶▶この作品を最初から読むSNSでも大人気のふじひとさんが描き、多くのユーザーの反響を呼んだ大人気作『じじ猫くらし』。ひとつ屋根の下で展開されたおじいちゃん猫とののどかなふたり暮らしは、新たに保護猫としてお迎えした「さび猫（さびちゃん）」との日々にも繋がっているんだそう。飼育崩壊現場で最後まで隠れていたさびちゃんは、臆病な性格の女の子。人に慣れないまま大きくなったという彼女に対し