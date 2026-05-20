「自分も同じようになりたくない」▶▶この作品を最初から読む「お姉ちゃん、学校でいじめられてるんだって」もしも自分の子どもがいじめを受けていたことを知ったら、あなたはどうしますか？ある日、小学1年生の息子・フユタから「姉が学校でいじめられている」という衝撃の報告を受けた母・ナツミ。5年生の娘・ハルコはこれまでいつも通り笑顔を見せてくれていることで、父・アキオも彼女の異変に気づくことはできませ