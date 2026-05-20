Kis-My-Ft2の玉森裕太が、ABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ枠『マイ・フィクション』で主演を務めることが発表された。テレビ朝日系ドラマへの出演は『NICE FLIGHT!』以来4年ぶりとなり、Kis-My-Ft2ファンはもちろん、多くのドラマ視聴者が熱狂している。 参考：『GIFT』“陰のキーマン”玉森裕太が放つ存在感“クセ強キャラ”から等身大の青年へ 玉森がいまなお多くのファンに愛され、さまざまなドラマ作品に起