横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが19日に自身のインスタグラム(@_m_m_monika)を更新し、グラビアのオフショットを披露した。現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任し、“勝利の女神”として会場を盛り上げている。三田さんのグラビアは講談社『ヤンマガWeb』の『Gリーグ!増刊号』に掲載中。ヤンマガGリーグは、『週刊ヤングマ