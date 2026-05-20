お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんがパーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」にサプライズ出演したゲストが、ネットで話題になっている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 5月16日、番組の公式Xアカウントは「サプライズゲストはサッカー日本代表 森保一監督でした」と明かした。木