「今日はありがとう」で終わってしまう関係と、すぐ次の話になる関係。この違いに、男性の本音はかなり表れています。男性は本命相手に対して、“次に会うまでの動き方”が自然と変わっていきます。“次の約束”を早めに入れたがる男性は本命相手には、会った直後から「次どうする？」という空気を出します。「来月また」ではなく、「来週空いてる？」と自然に次を決めようとする。これは、“関係を止めたくない”気持ちがあるから