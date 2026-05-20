彼氏から大事にされているのか、女性としては気になるところ。そこで今回は、男性が本命彼女には「しないこと」を紹介します。｜話を聞き流す本命彼女のことを大事にしている男性は、彼女の話を聞き流すようなことはしないでしょう。逆に大事な人だからこそ、話を聞き漏らさないようにするもの。スマホを見ない、きちんと相槌を打っているかなど、あなたが話をしている時の彼氏の態度を確認すれば、本当に大事にされているかは明白