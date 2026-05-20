「この人にとって私は特熱なんだ」と思い始めた頃から、少しずつ判断が変わっていくことありませんか？特に不倫関係では、この“自分だけは特別”と思いが強くなると、冷静さを失いやすくなることがあります。男性の甘い言葉を“本音”として受け取ってしまう男性の「こんな話をするのは君だけ」「一緒にいると落ち着く」といった甘い言葉を、“本音”として強く受け取りやすくなるでしょう。その結果、本来なら客観的に見るべき部