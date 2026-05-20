結婚式の招待状が届いた時、「祝儀袋ってどれを選べばいいんだっけ？」と迷った経験ありませんか？最近はコンビニや雑貨店でもおしゃれな祝儀袋が増えていますが、“可愛い”だけで選ぶと、「これで合ってた？」と不安になることも。特に大人世代になると、“今さら聞きづらい”と感じやすいもの。だからこそ今回は、結婚式で迷いやすい“祝儀袋選びの基本マナー”を整理します。結婚祝いは“結び切り”が基本まず確認したいのが、