「今日はもう食べないつもりだったのに、なぜか甘いものが欲しくなる」――そんな夜、ありませんか？実はその“なんとなく食べたい”感覚には、睡眠不足や疲労感が関係していることも。最近は、食事や運動だけでなく、“回復しやすい体”を整えることを重視する考え方も広がっています。睡眠不足は“食欲”に影響しやすい睡眠不足が続くと、食欲に関わるホルモンバランスに影響することがあります。その結果、甘いものや高カロリー