「ちゃんとメイクしているのに、なんだか疲れて見える」と感じることはありませんか？大人世代の顔色は、ファンデーションの量よりも、“光・血色・軽さ”の見せ方で印象が変わりやすいもの。顔色が明るく見える人は、“隠しすぎない整え方”を意識しています。全顔を“同じ厚さで塗らない”顔色が明るく見える人は、ファンデーションを全顔に均一に塗っていません。頬の中心は整えつつ、フェイスラインは薄く仕上げることで、肌に