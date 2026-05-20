バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に臨む女子イタリア代表メンバーが、大会を主催する『Volleyball World』の公式サイトで発表されている。 FIVB世界ランキング1位のイタリアはフリオ・ベラスコ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLと世界選手権大会（世界バレー）で優勝を飾っている。 今回、ロスターに登録されたのは30選手。20