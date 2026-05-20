白髪を自然になじませながら、おしゃれ感も出しやすい“白髪ぼかしカラー”。ここ数年で定番化し、「伸びても気になりにくい」「暗く染め続けなくてラク」と取り入れる40代・50代も増えています。ただ最近、「なんとなく顔色が沈んで見える」「以前より疲れた印象になった気がする」と感じるケースも少なくありません。その原因として増えているのが、“くすみ感の強すぎるカラー”です。特に2026春夏は、ファッションもメイクも“