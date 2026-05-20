◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム―楽天(20日、エスコンフィールド)日本ハムの万波中正選手がレーザービームで本塁生還を阻みました。6回1点を返され同点に追いつかれてからの1アウト満塁の場面で、入江大樹選手の打球はライト方向に。万波選手がキャッチしてすぐにホームへ送球。タッチアップを狙った楽天でしたが、爆速のレーザービームが中島大輔選手を襲いアウトに仕留めました。万波選手はニヤリと笑顔を見せ、チームを救いまし