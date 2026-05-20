◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月20日甲子園）阪神が終盤の猛攻で7点劣勢を追いつき、9回にサヨナラ勝ちした。7回表までに投手陣が7失点。万事休すかと思われたが、7回裏に4点を返し、3点差に詰め寄った8回は2死満塁で途中出場の坂本がこの日2本目となる適時打で1点差とし、2死一、三塁で代打・木浪が中前に同点適時打を放った。意気消沈していた甲子園のファンもボルテージは最高潮に到達。お祭り騒ぎとなった。