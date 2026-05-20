新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。B組のトップで勝ち点6のDDTの佐々木大輔は勝ち点2の石森太二に敗れ初黒星を喫した。佐々木がいきなりクロスフェースロックで絞り上げる。石森がたまらず場外へ。放送席へ佐々木を放り投げる暴挙に。佐々木も椅子を投げつける。リングに戻って顔面を絞る。カウント2。5分すぎ、石森がオーバーヘッドキック、ハイキックでカウント2。石森のフラン