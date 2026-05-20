「阪神−中日」（２０日、甲子園球場）阪神が７点ビハインドから同点とした。七回まで投手陣が打ち込まれ、７点差の劣勢だった。しかも六回まで２安打。しかし、七回１死一塁からドラフト１位の立石が聖地初安打を放つと、空気が変わった。２死満塁となって坂本が２点適時打。さらに代打の嶋村、中野も続いて一挙４得点とした。八回の守りは桐敷が１死満塁としながら無失点とする。その裏、２死満塁から再び坂本が２点適時