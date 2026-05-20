国民民主党の玉木雄一郎代表は２０日、国会内で開かれた党首討論（ＱＴ）の終了後、報道陣の取材に応じた。今回の党首討論は過去最多６党によって行われた。玉木氏はトップバッターとして登場。高市早苗首相に対し?補正予算編成の必要性?給付付き税額控除の「給付」対象と実施時期?飲食料品消費税ゼロの実施時期などについて迫った。「トップバッターということで、いつもとは違う感じはしましたけど。ただ、聞きたいことは（