新日本プロレス「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２０日後楽園大会Ｂブロック公式戦で、エル・デスペラードが豹（２９＝ドラゴンゲート）から２勝目を挙げた。イス攻撃も辞さずに豹の左ヒザに集中砲火を浴びせたデスペラードは、変型スタナーで反撃を許すとノータッチトぺ・コンヒーロを浴びてしまう。ヌメロ・ドス（変型マフラーホールド）を狙うもロープに逃れられ、飛び付き式ＤＤＴで再び劣勢に追い込ま