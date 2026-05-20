新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２０日後楽園大会のＡブロック公式戦で、葛西純（５１＝フリーダムズ）が永井大貴（２３）から２勝目を挙げた。いまだ勝利がない永井に開始早々に奇襲を受けた。葛西はドロップキックを浴びて場外に転落すると、トペ・スイシーダで追撃される。古傷の左ヒザを気にしながらリングに戻ったが、エルボーを連発されダメージを積み重ねられた。その