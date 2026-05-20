大人も夢中になってしまう【ガチャ】。いろいろな商品が販売されていますが今回注目したのは、食べ物モチーフの「キャラクターチャーム」です。持っているだけで癒されそうな可愛いアイテムをご紹介するので、見つけたらぜひ回してみてください。 白菜 × サンリオ！？ ガチャ好きの@gnm.aoさんが「つつまれてるのめっちゃかわいい」と大興奮なのが、こちらの「サンリオキャラクターズ 白菜マス