◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバル株式会社が幕内全１９取組に懸賞を５本ずつ懸けた。懸賞は１本７万円で計９５本、６６５万円の太っ腹企画。「たんたんにしたんクリニック」と連呼された館内は、どよめきに包まれた。両国国技館で観戦した同社の西村誠司社長がスポーツ報知の取材に応じ、自身の５６歳の誕生日に合わせた異例の試みの狙いを語った。