これは筆者自身の体験談です。息子の通う幼稚園での出来事。ママ友から小さなお願いを引き受けていると、次第に頼まれることが増えていきました。モヤモヤが募る中、ついに限界を感じて断ったことで変化が。頼まれた時の対応と、線引きの重要性に気づかされたエピソードです。 幼稚園でモヤモヤ 息子の通う幼稚園でよく顔を合わせるママ友のBさん。ある日、「スーパーに行くなら牛乳を買ってきてくれる？