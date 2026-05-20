お笑いタレントのイモトアヤコが２０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。出産で大幅に増えた体重を１年で元に戻したことを明かした。今回は「健康ガチ勢ＶＳ不摂生上等な女」。「健康ガチ勢」として出演のイモトは「私は週１でパーソナルジムに行ってますし、あと習慣化するために子供の保育園の送り迎えは自転車で行って、その帰りに公園を走るみたいなのを取り込んで、習慣に」と話した