ＮＨＫは２０日、岡田准一（４５）が主演した２０１４年の大河ドラマ「軍師官兵衛」など１９作品を６月２２日からＮｅｔｆｌｉｘで順次配信すると発表した。日本文化の発信と番組の海外展開強化が目的。この日、東京・渋谷区の同局で定例会見を行った井上樹彦会長（６８）は「日本のコンテンツの強さ、魅力をもっと世界に打ち出していければ」と期待した。第１弾は「軍師―」の他、１８年の連続テレビ小説「まんぷく」など６作