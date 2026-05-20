アイドルグループ「FULIT BOX」の立花ことりが、19日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】特別にTシャツをたくし上げ！曲線美と柔らかさの絶景 立花は2024年に同グループの赤色担当としてデビュー。チェキ撮影会では長蛇の列をなす人気メンバーとして知られている。同号ではカラフルなチェックの衣装で王道グラビアを展開。アイドル生活で鍛え上げた健康的なスレンダーボディ