俳優の荒木飛羽（20）が最新のオフショットを公開し、驚きや絶賛の声が寄せられている。【映像】20歳になった荒木飛羽（複数カット）小学生の時にスカウトされ、芸能界デビューした荒木。2016年にフジテレビ系ドラマ「好きな人がいること」で山崎賢人（31）の幼少期を演じたほか、2019年には日本テレビ系ドラマ「あなたの番です」で陰のある美少年を好演し、俳優としてのキャリアを着実に築いてきた。Instagramには写真集イ