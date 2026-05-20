「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）中日が７−０から追いつかれた。打線は初回に１点を先制すると、二回には山本の１号３ランで加点。六回には投手のマラーにも来日１号２ランが出るなど七回の攻撃を終えた時点で７−０とリードを広げた。その裏、先発のマラーがつかまり、４失点。７−４の八回は４番手の清水が３安打で１死満塁のピンチ。２死までこぎ着けたが、坂本に２点タイムリーを打たれ１点差に迫られた。な