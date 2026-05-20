新茶のシーズン！ということで、今回は意外と知らないお茶の世界を深掘り。みなさん、「煎茶」と「玉露」の違いをご存じですか？【キャスター実演】30秒間シェイクするだけでOK？急須不要な水出し緑茶値段が違うだけ…ではない！煎茶と玉露の違い、ヒントは日光山形純菜キャスター：お茶といっても、本当にいろいろな種類があります。皆さん、「緑茶」と「烏龍茶」と「紅茶」の違いはご存じでしょうか？静岡県のお茶専門店「小野