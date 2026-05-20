歌舞伎俳優・中村芝翫（60）の妻で俳優の三田寛子（60）が、35年前の貴重な結婚式の写真を公開し、反響を呼んでいる。【映像】三田寛子が公開した35年前の貴重な結婚式写真公開（複数カット）Instagramでは、次男・福之助の誕生日を祝う家族ショットや、1人でフランス旅行を満喫した様子など、プライベートについても発信している三田。2025年11月、長男・橋之助（30）が元乃木坂46の能條愛未（31）との婚約を発表し、三田は発