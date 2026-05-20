高市早苗総理と過去最多の野党6党首との1対1の党首討論が20日に行われた。去年11月以来の久しぶりの開催だったが、終了後、野党党首からは時間の短さを指摘する声が相次いだ。【映像】3分しかなかったチームみらい安野党首の討論（実際の様子）最も短い3分の持ち時間だったチームみらい・安野貴博党首は「やはり3分ですと、伝えられることに限界があるなと思っておりまして、今回も1往復で終わってしまうわけですよね。討論な